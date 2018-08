Santo André sedia encontro de improvisos e rimas

Caroline Manchini



22/08/2018 | 07:00



O estacionamento do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302) vira palco hoje, às 19h30, para o encontro de rappers do Grande ABC. As rimas e improvisos ficam por conta de representantes das batalhas da Matrix, de São Bernardo, e da Atlântica, de Santo André, que terão como mediador o rapper Tifu. Poetas e MCs também poderão expressar sua arte. A entrada é gratuita. Tifu é MC, rapper, improvisador de rimas e versos, poeta e produtor cultural. Além das rimas, apresentará músicas dos seus quatro discos. Entre elas Salve, Já Foi o Tempo, Simplicidade e Emaranhados.