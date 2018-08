Faustão demite bailarinas que passaram dos 30 anos de idade - e elas desabafam

21/08/2018 | 18:11



As bailarinas do Faustão são marca registrada do programa. Mas uma notícia do colunista Leo Dias fez com que muitas pessoas ficassem de queixo caído. Isso porque, segundo o jornalista, o apresentador Fausto Silva demitiu cinco bailarinas do Domingão do Faustão de uma só vez. E todas as funcionárias dispensadas já passaram dos 30 anos de idade.

Raquel Guarini, Bruna Padovani, Tais Santiago, Juju Fructuoso e Rachel Drodovskinos foram as profissionais que tiveram a triste notícia esta semana. A primeira é a mais conhecida, aliás, por já ter vencido por duas vezes o Dança dos Famosos.

Depois da novidade, ela chegou a desabafar em suas redes sociais sobre o ocorrido:

Depois de sete anos e meio venho comunicar a vocês que um ciclo de trabalho se encerra! E nada melhor do que ser reconhecida pelo ícone da TV brasileira, o querido Faustão! Ali eu vive meus maiores sonhos. Ali conquistei coisas que carrego para minha vida inteira. Entrei menina e hoje saio mulher. Entrei bailarina, passei pelo site como repórter, fiz plateia, participei de todos os quadros e me tornei a única BI- CAMPEÃ da história do quadro Dança dos Famosos. E sobre o que dizer disso tudo: GRATIDÃO! Por ter realizado um sonho de infância, por trabalhar na maior empresa de televisão do país, a Rede Globo, por dividir o palco com artistas de todos os gêneros, por ter o reconhecimento do maior comunicador do país, o Faustão, por ter uma produção incrível, por ter camareiras que nos tratam como filhas, por ter a melhor equipe de caracterização, por ter coreógrafos que brilhantes, por ter o respeito e respeitar todos que ali trabalham.

Segundo Leo Dias, no entanto, nos bastidores da atração especula-se que o motivo das demissões que pegaram todos de surpresa seja o medo que o apresentador tem que elas engravidem. Acontece que nos últimos dois anos, seis bailarinas da atração tiveram filhos, sendo que uma delas encarou duas gestações seguidas. Diferente de outras profissões, ao descobrir uma gravidez, as integrantes do balé são obrigadas a parar os trabalhos a partir do momento em que as barriguinhas já começam a despontar. Elas ficam o total de um ano afastadas, já que ainda têm direito a 180 dias de licença após o parto.

Eita!