Infectologista andreense ministra palestra internacional

Stefanie Sterci



22/08/2018 | 00:00



Em busca da troca de conhecimentos, a infectologista Elaine Matsuda, que compõe o programa de infecções sexualmente transmissíveis e Aids desenvolvido pela Prefeitura de Santo André, participou de conferência voltada ao tema, realizada em Amsterdã, na Holanda. A profissional apresentou estudo sobre infecção aguda pelo HIV entre pacientes andreenses recém-diagnosticados. “Compartilhar e ouvir outras pessoas foi extremamente enriquecedor para minha carreira. Levarei para a minha profissão”, comenta Elaine, que acrescenta a oportunidade de conhecer grandes nomes internacionais, como a professora ganhadora do prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do vírus, Françoise Barré-Sinouss.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Objetivos

Em busca de recursos para gravar seu primeiro EP, nomeado NÓHS!, o cantor de Diadema Jonathan Brito, mais conhecido como Jonn, 27 anos, promove campanha de financiamento coletivo por plataforma on-line. “Aprendi que para sobreviver e buscar um futuro melhor deveria lutar desde cedo”, comenta o jovem que já foi integrante do grupo Soweto e tem como inspiração o músico Thiaguinho.

Tecnologia

Empreendedores capixabas celebram a chegada da startup Shipp em São Bernardo. “Estar no mercado paulista é um grande marco”, comenta o sócio-fundador Tomás Scopel. O aplicativo é voltado para delivery de diversos setores, entre refeições, roupas, medicamentos e mercado.

Admiração

Proprietários de bistrô são-bernardense, Rosana Ferreira e Marcelo Rosa tiveram momento fã com o chef Érick Jacquin, no estacionamento da Rede Bandeirantes, na Capital, onde Rosana gravou participação no programa Cozinha do Bork. “Ele foi muito receptivo conosco. Ficou curioso com o parmegiana invertido que fazemos e disse que vai até querer experimentar”, comenta Rosana.

Natureza

Em comemoração ao mês de combate à poluição, a bióloga Dayuri Priolean palestrou sobre impactos ambientais causados por ações antrópicas, durante ação no Parque Ecológico de Guapituba, em Mauá. “Precisamos sensibilizar as pessoas sobre os problemas. Só assim haverá redução deles”, explica. A ação ainda contou com 140 alunos de escola da cidade.

Desenvolvimento

Diretor da Unesco-Iesalc (Instituto Internacional para a Educação Superior na América Latina e Caribe), Pedro Henríquez Guajardo ministrará palestra Caminhos para a Universidade na América Latina, hoje, no auditório do campus Barcelona da Universidade Municipal de São Caetano. A vinda do representante tem como objetivo a criação, em conjunto com a faculdade, do primeiro Centro Regional para Cooperação em Educação Superior, fora de sua sede localizada em Bogotá, na Colômbia.