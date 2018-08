Ryan Reynolds brinca com Paul McCartney ao publicar foto com o 'fã'

21/08/2018 | 17:30



Ryan Reynolds, o ator conhecido por interpretar o Deadpool no filme homônimo, fez uma brincadeira divertida com Paul McCartney. Reynolds publicou uma imagem do dia em que conheceu o músico.

"Você já teve o sonho de conhecer alguém e, de alguma maneira, ele se torna realidade? De nada, Paul", escreveu com ironia, como se o músico fosse seu fã e tivesse pedido a foto.

Os seguidores do ator reagiram com entusiasmo e adoraram a brincadeira. "Mande lembranças ao Paul, tenho certeza que ele ficou animado por te conhecer", escreveu um fã.