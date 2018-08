Pegadinhas da história do Grande ABC

Ademir Medici



22/08/2018 | 07:00



São Bernardo ou Santo André? Onde ficava um e começava o outro? Esta questão atrapalha até mesmo estudiosos graduados. Neste mês do aniversário oficial de São Bernardo, dois documentos reunidos pela pesquisadora Maria Claudia Ferreira, de Santo André, ajudam a dirimir a dúvida.

De 1812 a 1939, tudo era São Bernardo. O Grande ABC de hoje se chamava São Bernardo. Primeiro, a Freguesia de São Bernardo, que perdurou por boa parte do século 19; depois, o Município de São Bernardo, criado em 1889.

O município de São Bernardo teria vários dos seus lugares promovidos a distrito de paz. E um destes distritos recebeu o nome de Santo André, em alusão à vila histórica de Santo André da Borda do Campo.

Tudo isso Memória já contou. Então recebemos os documentos de hoje: a página de um jornal e uma foto. Nos dois casos, aparece “São Bernardo”, mesmo com cenários que hoje ficariam em Santo André.

A fábrica Streiff ficava na Rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André. Mas na sua fachada trazia a inscrição São Bernardo. Observem na foto. Do mesmo modo, a reportagem de página inteira do Correio Paulistano cita São Bernardo até no título.

Tudo mudaria em 1º de janeiro de 1939, quando o antigo Município de São Bernardo – sem o “do Campo no nome”, por favor – se transformaria em Município de Santo André. Mas esta é outra história.

Diário há 30 anos

Domingo, 21-8-1988 - ano 31, edição 6837 Política – Lançamento da candidatura de Celso Daniel à Prefeitura de Santo André reúne duas mil pessoas na Praça do Carmo. O candidato participou de roda de capoeira. n Em São Bernardo, o prefeito Aron Galante reafirma que vai ficar neutro na sua sucessão. Ribeirão Pires – O governador Orestes Quércia inaugurou ontem a segunda pista da Avenida Kaeth Richers, no Centro. Memória – Transportes coletivos. Lourenço Diaféria (crônica) – O futuro dá futuro. Guido Fidelis (crônica) – Todos são sapos no mesmo brejão.

Em 22 de agosto de...

1918 – A Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo, no Distrito de Santo André, anunciou o nome do Dr. Bruno Goues como responsável pelo posto médico que cuidará do tratamento do amarelão. n A guerra. Do noticiário do Estadão: os alemães deixam 8.000 prisioneiros; Paris bombardeada; estado de guerra entre a Rússia e os Estados Unidos; homenagem dos Estados Unidos às Marinhas brasileira e argentina.

