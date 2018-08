São Caetano entrega cancha de bocha revitalizada no bairro Prosperidade

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



21/08/2018 | 17:23



A Prefeitura de São Caetano entregou hoje a revitalização da cancha de bocha do bairro Prosperidade. O espaço situado nas dependências do futuro Cise (Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade) Benedicto Djalma Castro, na Rua Garça, recebeu um novo contrapiso, além de ter seu nivelamento técnico agora, em conformidade com a FPBB (Federação Paulista de Bocha e Bolão). As intervenções contemplaram ainda a instalação de um manta asfáltica, a resinagem e a pintura do local.

A obra integra pacote de intervenções, orçado em R$ 99,6 mil, iniciado no fim do ano passado para revitalização de três canchas de bochas espalhadas pelo município. As obras foram realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Habitação, com auxílio da Secretaria de Serviços Urbanos.

“Inauguramos uma cancha totalmente reformulada e que ficou muito bem instalada para moradores que praticam bocha aqui no bairro Prosperidade”, disse o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

O cancha recebeu o nome do compositor Carlos Roberto de Jesus Polastro, um dos fundadores e também autor do hino da Associação Desportiva São Caetano. “O Carlão já está eternizado no bairro”, enfatiza.