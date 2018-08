Xuxa escreve carta para Sasha: Se hoje eu sou uma pessoa melhor é porque tenho você

21/08/2018 | 17:15



Sasha Meneghel foi capa da revista WOW na edição sobre liberdade. Além de fazer um ensaio fotográfico maravilhoso, a estudante de moda ganhou uma carta de sua mãe, Xuxa Meneghel, em que ela diz que já desejava Sasha antes de pensar em ser mãe um dia. A rainha dos baixinhos não poupou elogios para a filha, e escreveu:

Sasha, você sabe que eu sonhei com você, eu te desejei bem antes de eu imaginar em ser mãe, eu desejei ter uma amiga, alguém para me chamar de mãe, alguém para eu me orgulhar, eu sonhei com um anjo em forma de gente, do jeitinho que você é, sem tirar nem por.

A apresentadora ainda disse acreditar que o amor das duas não pode ser só desta vida, pois é mais do que enorme. Xuxa compara a filha à musicas e flores:

Se hoje eu sou uma pessoa melhor é porque eu tenho você na minha vida. Se você fosse uma música seria a do Tiago Iorc - Coisa linda. Se fosse uma flor, seria flor da noite, tão cheirosa. Se fosse um bicho, seria um puro sangue. Se fosse um signo...Leão. Se você fosse uma pintura...Você é, uma linda obra prima de Deus.