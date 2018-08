Família de Ariana Grande fica preocupada após prisão do amigo de Pete Davidson

21/08/2018 | 17:11



Após a prisão de um amigo de Pete Davidson, Joseph Gay, por posse de drogas, quando os dois estavam juntos, parece que a família está super preocupada com a relação de Pete com a cantora Ariana Grande.

Segundo o Radar Online, uma fonte próxima a eles revelou que a família teme pela segurança de Ariana. Eles foram de preocupados para surtados, continuou a fonte.

O irmão de Grande, Frankie, que está sóbrio, estaria especialmente chateado: Ariana sempre pegou no pé dele e o ajudou em sua relação com as drogas, inclusive dando conselhos para que ele se mantivesse longe de qualquer pessoa que usasse. Mas agora, ela justifica o uso de drogas do namorado.