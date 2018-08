Madonna rebate críticas após discurso sobre Aretha Franklin no VMA!

21/08/2018 | 17:11



Madonna deu muito o que falar na edição de 2018 do VMA, que aconteceu na última segunda-feira, dia 20. A cantora foi motivo de discussões nas redes sociais após ter sido convidada para apresentar o prêmio de vídeo do ano, no qual era esperado que ela fizesse uma homenagem à Aretha Franklin, que nos deixou no dia 16 de agosto. O problema é que, em seu discurso, ela acabou falando mais do início de sua própria carreira do que da Aretha! Alguns internautas se manifestaram indignados a respeito:

Eu mal posso esperar para Aretha ganhar uma homenagem real no Soul Train Awards, porque isso foi mais que desrespeitoso!

Madonna falando em memória de Aretha Franklin foi uma das coisas mais ridículas e desrespeitosas que eu já vi. Ela fez a coisa toda sobre si mesma e continuou da maneira mais insuportável.

Após tantas críticas, a cantora decidiu se manifestar, e escreveu em seu Instagram:

Só para deixar claro: me pediram para apresentar o vídeo do ano da MTV, e então me pediram para contar momentos engraçados que tive em minha carreira relacionados à Aretha Franklin! Eu compartilhei uma parte da minha jornada e agradeci Aretha por me inspirar durante minha caminhada. Eu não tinha a intenção de fazer um tribulo à ela! Aquilo seria impossível em dois minutos com todo o barulho e euforia de uma premiação. Eu nunca poderia fazer justiça à ela nesta contexto ou ambiente.

E Parece que Jennifer Lopez não gostou nem um pouco de Madonna estar na premiação no VMA.

Madonna foi ex-namorada do atual namorado de J-Lo, Alex Rodrigues e, segundo o Radar Online, a presença de Madonna a incomodou profundamente. Os dois namoraram em 2008, enquanto o jogador ainda era casado com sua esposa da época, Cynthia Scurtis. Tenso, né?

- J-Lo não estava feliz que Madonna estava no show. Ela se sentou em silêncio enquanto Madonna se apresentava.

Mas enquanto uns não estavam muito felizes com a presença de Madonna, outros adoraram, como foi o caso de Nicki Minaj, que aproveitou até demais o momento ao lado da cantora e acabou ganhando um beijo dela!

Por fim, o look da cantora também deu o que falar! O estilo de seu vestido e o excesso de acessórios chamou a atenção de todo mundo, e é claro que os fãs brasileiros não perderam a piada: segundo muitos internautas, ela estava igualzinha à Elke Maravilha! E aí, o que você acha?