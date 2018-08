Ana Hickmann faz tatuagem como homenagem surpresa para marido e filho

21/08/2018 | 17:11



Buscando uma forma de homenagear o marido e o filho, Anna Hickmann resolveu fazer uma tatuagem totalmente surpresa em sua costela. Na segunda-feira, dia 20, a apresentadora do programa Hoje em Dia, exibido pela Record, publicou em seu canal no YouTube o vídeo da experiência e nele é possível ver que o desenho, feito com traços finos e bem delicados, mostra o nome Alexandre no meio de dois corações e batimentos cardíacos.

- Estou muito feliz com a minha primeira tattoo. Ela tem dois significados, por isso, dois corações. Um é para meu marido e o outro é para o meu filho, contou Ana emocionada.

Ana revelou que os primeiros dois minutos do procedimento foram doloridos.

- Vou confessar que no início caíram duas lágrimas de dor. Mas depois aliviou.

Toda a experiência foi planejada em segredo e, ao longo vídeo, foi possível ver toda a animação da apresentadora durante o processo.