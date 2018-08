Obituário - 21 de agosto de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/08/2018 | 17:06



Santo André



Martin Paytl, 96. Natural da Iugoslávia. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonia Cruvinel Farias, 94. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.



Antonio Ferreira, 93. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Pedro Bernardino de Brito, 90. Natural de Águas Belas (PE). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Plínio Dias Fernandes, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Neusa Pereira, 83. Natural de Jucás (CE). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Emma Aparecida Sant’Anna, 82. Natural de Amparo (SP). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Ivanilda Ana da Silva Oliveira, 74. Natural do Recife (PE). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria de Lurdes Pereira, 74. Natural de Santa Maria da Serra (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.



Antonio Reinaldo Miranda, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Giuseppa Ventrici, 70. Natural da Itália. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 20. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



Ana Maria Boaventura da Rocha, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 19. Crematório Jardim da Colina.



Roberto Souza de Souza, 61. Natural de Ilhéu (BA). Residia na Cidade Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.



Maria do Nazaré Pereira, 61. Natural de Martinópolis (SP). Residia na Vila Mendes, em São Paulo (SP). Dia 19, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Joana Queiroz Morais, 60. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Paulo da Silva, 58. Natural de Axixá (MA). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Mestre de obras. Dia 18, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Cícero Freitas Borba, 57. Natural de Dracena (SP). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ligia Maria de Andrade, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sandra Helena da Silva Rocha, 51. Natural de Guarulhos (SP). Residia na Vila Nova Bonsucesso, em Guarulhos (SP). Dia 19, em Santo André. Cemitério Bonsucesso, em Guarulhos (SP).



Rodrigo Conceição Galvão, 32. Natural de Lages (SC). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Ajudante geral. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maurício Cestari de Oliveira, 27. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ranelo Ferreira de Oliveira Santana, 26. Natural de Xique-Xique (BA). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Técnico em informática. Dia 19. Cemitério Local de Xique-Xique (BA).



Victor Tilhaque Coalho Nicolau, 25. Natural de São Bernardo. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Guilherme Gabriel Luiz, 20. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Entregador. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Jair Alves Senne, 75. Natural de Mairinque (SP). Residia no Jardim Wallace Simonsen, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Memorial Phoenix, em Santo André.



São Caetano



Armando Camilo, 97. Natural do Estado do Paraná. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.



Idalino Iacconi, 90. Natural da Itália. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Dirce Gonçalves Barbosa de Oliveira, 89. Natural de Assis (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 19. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Elisa Maria Lins, 81. Natural de Paulistana (PI). Residia no bairro de Heliópolis, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Irineu Garrucho, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 19. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Carmen Antonia de Brito, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.



Maria Aneide Lima, 76. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério de Paranapanema.



José Roberto Meffert, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bela, em São Paulo (SP). Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Hamilton Piassali, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.



Maria Luiza Braido Bin, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação. Dia 19. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Saul Garcia Nogueira, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Adelaide do Poço da Costa, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Mauro Barbosa neves, 90. Natural de Campo Belo (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.



Paulo do Nascimento, 89. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Waldemar Luiz, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Georges Sideratos, 71. Natural do Egito. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Cemitério do Carmo II, em São Paulo (SP).



Antonia de Jesus Alves Valadão, 63. Natural de Santa Brígida (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Fernando José Andrade Rocha, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Ariston Saraiva Barbosa, 57. Natural de Licínio de Almeida (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.



João Batista Pereira de Oliveira, 45. Natural de Campanário (MG). Residia na Praia do Leblon. Dia 20. Vale da Paz.



Andréia Sara Nogueira, 40. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Renan Bessa da Cruz, 32. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no Jardim Sapopema, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Fabrícia de Jesus Santos, 31. Natural de Itamaraju (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Danillo Oliveira da Silva, 25. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Mauá



Mary Cauzzo de Souza Lima, 79. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Manoel Pereira dos Santos, 67. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Santo André. Cemitério São José.