Santo André recebe Startup Weekend no fim de semana

Santo André concentrará de sexta-feira (24) a domingo (26) profissionais de diversas áreas para participarem do Startup Weekend, uma imersão de 54 horas em conhecimento de como é o modelo de trabalho de uma startup, ensinando na prática como construir um negócio inovador. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site https://www.sympla.com.br/startup-weekend-santo-andre__263641/.

A maratona é da aceleradora Techsstars, com apoio do Instituto de Tecnologia de São Caetano e da secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego.



No primeiro dia, sexta-feira (24), as pessoas vão se conhecer, apresentar suas ideias e formar os times. As equipes vão trabalhar no sábado e domingo para apresentar aos jurados da banca final um projeto viável de startup. Durante o trabalho, os participantes contam com apoio de mentores, empreendedores experientes que compartilham seus conhecimentos com as equipes.



Não há restrição de idade ou formação para os participantes, que podem se inscrever em uma das três categorias: negócio (administradores, profissionais de marketing e vendas ou qualquer outro perfil não técnico); desenvolvedores (especialistas em programação) e design.