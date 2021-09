Pousadas em Trancoso e no Rio contam a história do Brasil

Redação

Do Rota de Férias



07/09/2021 | 15:56



Tendência na Europa, as hospedagens históricas no Brasil vêm atraindo cada vez mais entusiastas. Pousadas em Trancoso, Paraty e Petrópolis, por exemplo, propõem imersão histórica e cultural. Os roteiros por Bahia e Rio de Janeiro incluem edificações imperiais e cultura indígena, tudo isso cercado de muito conforto.

Costa do Descobrimento, na Bahia

Tombada como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco, a Costa do Descobrimento, na Bahia, reúne pontos turísticos históricos, como o Marco do Descobrimento e o Museu de Porto Seguro. É lá também que ficam os lindos vilarejos de Arraial D’Ajuda e Trancoso.

Para quem quiser mergulhar na história da cultura indígena da região, a Tutabel, uma das melhores pousadas em Trancoso, organiza para os hóspedes visitas a uma aldeia Pataxó. O tour, realizado em parceria com a Aldeia da Caldeira, inclui palestra, passeio pelas ocas, degustação de peixe e até possibilidade de pernoite.

Divulgação A Tutabel se destaca entre as pousadas em Trancoso

Uma vez nas pousadas de Trancoso também dá para ter um contato íntimo com a natureza na Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio do Brasil. O rio que a batiza foi o primeiro a ser mapeado no país, em 1502, e pode ser percorrido em um tours de caiaque.

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

Com localização privilegiada, a Pousada Tutabel fica em uma faixa de areia exclusiva da praia de Itapororoca. De lá, é fácil chegar no badalado Quadrado, o coração de Trancoso, onde há lojas, bares e restaurantes cheios de charme.

—

Petrópolis, no Rio de Janeiro

Quando a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, diversas cidades nos arredores cresceram. O clima ameno da região serrana, por exemplo, conquistou Dom Pedro II, que coroou Petrópolis com um refúgio de verão para a corte portuguesa. O casarão hoje abriga o Museu Imperial e guarda relíquias do Segundo Reinado (1840-1889), como joias, móveis e documentos.

Divulgação O Hotel Solar do Império ocupa uma edificação histórica em Petrópolis

Outros casarões históricos se transformaram em pousadas, como o que abriga o Hotel Solar do Império. Logo na entrada da edificação construída em 1875 destacam-se colunas neoclássicas e belos jardins. O chá da tarde no restaurante Imperatriz Leopoldina e o café da manhã, servido a qualquer hora do dia, estão entre os pontos fortes do hotel.

—

Paraty, no Rio de Janeiro

Paraty é outra cidade fluminense que prosperou nos tempos do império. Fundada em 1667 , preserva joias arquitetônicas como a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios e o casario colorido que a cerca, num labirinto de ruas de pedras irregulares.

Divulgação Pousada Literária, em Paraty, é uma boa pedida para curtir fins de semana, feriados e eventos locais, como a FLIP

Há muitas pousadas no Centro Histórico de Paraty, como a Literária. Hospedagem oficial da Flip, a maior festa literária nacional, a pousada tem ambiente romântico. São apenas nove suítes, 13 apartamentos e três vilas. Há ainda a possibilidade de se hospedar na Casa no Saco do Mamanguá, que fica ilhada em um braço de mar.

Cercada por uma densa mata, Paraty guarda trilhas abertas nos séculos 18 e 19, que levam para inúmeras cachoeiras. A cidade também é ponto de partida para deliciosos passeios de barco em direção a ilhas e praias da região, como Trindade, Ilha do Araújo e Ilha dos Cocos.

Divulgação A Fazenda Bananal, em Paraty, foi aberta recentemente à visitação

Outra opção de tour pela região é a Fazenda Bananal, construída no século 17. Aberto recentemente para visitação, o local ajuda a contar a história dos diversos ciclos de produção no Brasil, incluindo cana, açúcar e farinha de mandioca.