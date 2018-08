Campanha de Doria acusa França de uso político da estrutura do Estado

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



21/08/2018 | 15:51



A campanha do ex-prefeito da Capital e candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria, protocola amanhã (22) denúncia na Justiça Eleitoral e Ministério Público contra suposto uso político da estrutura administrativa do Estado em favor do governador Márcio França (PSB), postulante à reeleição.

A acusação trata de e-mail oficial do governo disparado por uma funcionária comissionada com destino à subsecretária Vivian Satiro, na tarde de quinta-feira, às 17h26, horas antes do primeiro debate entre os candidatos promovido pela Band. Segundo a denúncia, por engano, a funcionária copiou, além da chefe da subsecretaria de Ações Estratégicas, uma funcionária da coligação Acelera São Paulo, que atuou no Palácio dos Bandeirantes e desde junho integra a campanha tucana.

A subsecretaria tem como uma das missões produzir informações institucionais para agendas do governador. “A subsecretaria, que fica a poucos metros do gabinete do governador, não poderia, contudo, estar sendo usada para fins eleitorais”, menciona parte da acusação.

“A prática de atacar adversários usando aparato de governo é proibido no inciso I do artigo 73 da Lei de número 9.504/97. Segundo a legislação, é proibido ‘ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis e imóveis pertencentes à administração direta ou indireta”. O texto cita ainda que o inciso III do mesmo artigo também veda o uso de “servidores públicos ou empregados da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou o uso de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal”.

A coligação decidiu protocolar representação no MP solicitando instauração de inquérito civil para apuração da prática de improbidade administrativa do governador e seus servidores. Em outra frente, entrará com ação no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) por prática de conduta vedada, requerendo acesso, inclusive, por perito judicial, aos computadores da Pasta, para que se verifique a eventual extensão da utilização da máquina para fins eleitorais.