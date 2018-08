Haddad mira Alckmin e associa plano econômico do tucano ao de Temer

21/08/2018 | 15:34



O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad aproveitou o giro que faz pelo Nordeste para associar o ex-governador tucano Geraldo Alckmin ao governo do presidente Michel Temer. Em visita à Bahia, onde se reuniu com correligionários, o ex-prefeito, tido como plano B do PT para a corrida presidencial, disse que as propostas do tucano para a economia se assemelham ao plano econômico do governo do emedebista.

Haddad afirmou ainda que Alckmin e Jair Bolsonaro (PSL) não representarão um empecilho para a candidatura presidencial do PT e acabarão disputando os votos do mesmo eleitorado no decorrer da campanha.

"Considero difícil os dois estarem no segundo turno. Pode ser um ou o outro. Alckmin, carrega o peso de ter um plano econômico que se assemelha ao de Michel Temer. O povo não aprova os rumos que a economia tomou nesse governo. Ele terá que explicar, na campanha, tanto desmonte", disse.