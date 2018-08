Brasileira Camila Coelho assina linha de batons para a Lancôme

21/08/2018 | 15:34



Com 7.3 milhões de seguidores no Instagram e YouTuber de sucesso, a brasileira Camila Coelho é a primeira influencer do mundo a assinar uma linha de produtos de maquiagem para a Lancôme. Intitulada LAbsolu Rouge (O Vermelho Absoluto), conta com dez variedade de batons, informa o WWD.

A ideia do projeto surgiu quase aleatoriamente durante uma viagem, quando uma pessoa da equipe da Lancôme perguntou a Camila que tipo de produto ela lançaria com uma marca. "Eu disse que faria batons porque são meus produtos favoritos", conta ao WWD.

Ela ficou especialmente empolgada com o desenvolvimento da sua linha. "Ver os laboratórios e tudo que acontece ali, não que eu não imaginasse a grandeza e todos os detalhes, mas fiquei mais apaixonada pelo processo quando eu pude vivê-lo", declara.

Os nomes dos produtos refletem as experiências globais de Camila, que se mudou para os EUA aos 14 anos, trabalhou num corner de maquiagem da Dior numa loja da Macys e mantém dois canais diferentes no YouTube, um em português e outro em inglês, e hoje viaja o mundo a trabalho.

Entre os produtos há o batom Copacabana, o Ipanema e o Carioca."Também usei Parisian Nude porque amo Paris e acho nude muito chique e muito Paris, mas a maior parte deles foi inspirada no Brasil", afirma.