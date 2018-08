Ator de 'Robocop' participa de evento de arte em Chicago

21/08/2018 | 15:22



Peter Weller, ator conhecido por interpretar o Robocop no filme homônimo de 1987, está de volta a Chicago, cidade onde se passa a produção. No entanto, dessa vez o retorno será um pouco diferente, isso porque Weller também trabalha como historiador de arte e participará do Culture Lab Detroit, evento que incentiva manifestações artísticas e sociais na cidade.

Batizado de The Crisis of Beauty (a crise da beleza, em português), a edição deste ano trará discussões acerca da percepção de beleza na sociedade atual, permeando assuntos como multiculturalismo, política de gênero e emprego da tecnologia.

Em 11 de outubro, Weller fará parte da palestra inaugural, The Aesthetics of Tomorrow (a estética do amanhã, em português), ao lado de outros artistas conhecidos da área.