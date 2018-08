Atriz Kelly Marie Tran quebra o silêncio e faz desabafo sobre preconceito

21/08/2018 | 15:12



Kelly Marie Tran está quebrando o silêncio sobre assédio online meses após deletar seu perfil no Instagram. Em um artigo publicado nesta terça-feira, 21, no The New York Times, a estrela de Star Wars: Os Últimos Jedi escreveu que "não foram as palavras deles, foi que eu comecei a acreditar nelas".

Tran deletou sua conta no Instagram em junho. A atriz, que é americana, mas descendente de vietnamitas, escreveu que as palavras pareciam confirmar o que ela aprendeu crescendo como uma mulher e uma pessoa não branca, que ela pertencia "às margens e espaços". Ela escreveu que começou a culpar a si mesma e sentiu como se estivesse sofrido uma lavagem cerebral para acreditar que sua existência estava "limitada a aprovação de outras pessoas".

"E essas palavras reviveram algo profundo em mim - um sentimento que eu pensei que tivesse superado. O mesmo sentimento que tive quando tinha nove anos, quando parei de falar vietnamita porque eu estava cansada de ouvir outras crianças caçoarem de mim. Ou aos 17, quando, num jantar com meu namorado branco e sua família, eu pedi um prato em um inglês perfeito, para a surpresa da garçonete, que disse: 'Uau! É tão fofo que vocês estão com uma intercambista!', escreve a atriz no texto. Eu quero viver num mundo onde crianças não brancas não passem sua adolescência inteira desejando ser brancas", continua ela.

A atriz escreveu que ela quer viver em um mundo onde pessoas de todas as raças e gêneros são vistas como seres humanos. Tran vai reprisar seu papel como Rose Tico no Star Wars: Episódio IX, que estreia no ano que vem. "Eu não vou desistir", conclui a atriz, e fala ainda que seu verdadeiro nome é Loan Tran.

* Com informações da Associated Press