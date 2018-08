Melinda brinca com Michel Teló e incentiva o pai: - Você consegue, neném

21/08/2018 | 15:11



Michel Teló está passando um período no Rio de Janeiro e aproveitando para ficar um tempo com a família. Na tarde de segunda-feira, dia 20, ele levou seus filhos para passear em um espaço infantil e postou um vídeo fofo, em seu Instagram, do momento em que brincava com Melinda, a primogênita. O pai perguntou para a filha se ele conseguiria passar pelo brinquedo:

- Filha, será que o papai consegue passar aí?

A menina de dois anos de idade foi toda amorosa ao responder:

- Você consegue, neném!

O cantor não aguentou e caiu na gargalhada com o apoio da filha.

E a diversão não parou por aí! Logo em seguida, Michel publicou outro vídeo, dessa vez com seu filho Teodoro. Na gravação, Teló fala que o espaço infantil é completo e tem diversos brinquedos, porém o filho optou por brincar com outra coisa:

- Tem tudo aqui, todos os brinquedos, coisas infinitas. E o que ele mais gostou, é lógico, o extintor!

O jurado do programa The Voice deu risada e logo chamou a atenção do filho, falando que ali ele não poderia brincar. No dia seguinte, Michel Teló chamou a atenção de Teodoro em outro vídeo. A família estava na praia e o menino de um ano de idade, brincando na areia. Quando, de repente, ele começou a comer areia. Foi então que o cantor disse para ele parar e deu uma bola para o filho brincar.

Uma fofura!