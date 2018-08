Jennifer Lopez é uma deusa de Versace no Video Music Awards

21/08/2018 | 14:55



Jennifer Lopez foi a grande estrela do Video Music Awards 2018, que ocorreu na segunda, 20, em Nova York. A cantora norte-americana foi homenageada com o prêmio Michael Jackson Video Vanguard Award, que celebra artistas por toda a sua carreira. Antes dela, Rihanna, Beyoncé e Britney Spears foram algumas das homenageadas.

Como manda a tradição, ela apresentou um medley de seus maiores sucessos como Get Right, Jenny From The Block e Love Don't Cost a Thing. E, para a grande noite, ela usou apenas looks Versace.

JLo chegou ao evento usando um vestido de um ombro só prateado da Atelier Versace, a etiqueta de alta-costura da grife. Para a sua apresentação, ela usou quatro produções. A primeira, um kaftan estampado com os famosos brocados dourados da Versace, a mesma padronagem das roupas dos dançarinos durante todo o show. A peça que estava sobre um body mega decotado e dourado, com dois medalhões de medusas (o símbolo da grife) no peito e no pescoço.

Para a balada All I Have, ela colocou um casaco de pele branco e, para finalizar, no momento em que cantou suas músicas mais street, ela colocou uma calça também dourada (do mesmo tecido do body), tênis e boné brilhantes. Até mesmo DJ Khaled e Ja Rule, que participaram da apresentação, estavam usando peças da marca italiana.

Coincidentemente ou não, a cantora tem uma história com a Versace. No Grammy de 2000, ela usou um vestido verde com estampa de folhagens mega decotado criado pela grife. A busca na internet por imagens dela com a peça super diferente e sensual foi tanta que motivou o Google a criar sua barra de pesquisa por imagens, não só por links e textos como era antes.