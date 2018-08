Brasileira Camila Coelho assina linha de batons para a Lancôme

21/08/2018 | 14:41



Com 7.3 milhões de seguidores no Instagram e YouTuber de sucesso, a brasileira Camila Coelho é a primeira influencer do mundo a assinar uma linha de produtos de maquiagem para a Lancôme. Intitulada LAbsolu Rouge (O Vermelho Absoluto), conta com dez variedade de batons, informa o WWD.

Com o topo do bastão em forma de boca, a cartela de cores da linha abrange nudes, pinks e vermelhos em versões matte e cremosas. Eles custarão em torno de US$ 32 e serão lançados em setembro nas lojas físicas e online da rede Sephora e no lancome-usa.com.