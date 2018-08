Dedé Santana machuca o joelho e posta foto em cadeiras de rodas

21/08/2018 | 14:02



O comediante Dedé Santana, de 82 anos, postou na segunda-feira, 20, em seu perfil do Instagram, uma foto sentado numa cadeira de rodas após deslocar o joelho durante a peça Palhaços, encenada por ele no domingo, 19.

O artista, eternizado como integrante dos Trapalhões, recebeu o carinho dos fãs na rede social. "Você sempre foi o meu trapalhão preferido e o responsável por muitos dos bons momentos da minha infância. Recupere-se logo", escreveu um dos internautas.

Na noite do mesmo dia em que publicou a imagem, Dedé gravou um story explicando seu quadro de saúde. "Foi só um susto e meu joelho já está bom. Eu me machuquei um pouco na peça, mas estou aqui para encenar o palhaço no último dia de espetáculo. Foi um sucesso tremendo, graças a Deus", disse no camarim do Teatro Augusta, onde apresentou a peça.