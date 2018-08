Em Segundo Sol, revelação da farsa de Beto Falcão terá repercussão internacional

21/08/2018 | 13:15



O grande segredo de Segundo Sol está prestes a ser revelado! A trama teve início quando Beto Falcão, cantor de axé vivido por Emílio Dantas, é dado como morto em um acidente de avião, se tornando um grande ídolo. A farsa durou quase duas décadas, mas nos próximos capítulos, o personagem dirá em público que está vivo.

Em cenas que estão previstas para irem ao ar na próxima semana, Luzia, personagem de Giovanna Antonelli, será novamente julgada pela morte de seu ex-marido. Para salvar a amada de ser presa novamente, Beto dirá a verdade ao testemunhar sobre o caso, o que deixará todos muito chocados.

A repercussão será intensa, já que os fãs se revoltarão e cercarão a casa dos pais do cantor. Mas não é só isso, já que jornais de todo o mundo irão noticiar o caso de Beto Falcão. Enquanto isso, ao ver todo seu plano de anos ir por água abaixo, Karola, interpretada por Deborah Secco, será convencida por Laureta, vivida por Adriana Esteves, a fugir do país. Porém, ao embarcar no avião com Remy, personagem de Vladimir Brichta, a vilã mudará de ideia. O que será que ela vai aprontar agora?