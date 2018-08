Ciro contradiz Kátia Abreu e diz ser contra reforma trabalhista

21/08/2018 | 12:58



O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, contradisse a candidata a vice, Kátia Abreu, e afirmou que ambos são contrários à reforma trabalhista. "O que ela quis dizer é que vamos revogá-la (a reforma)", afirmou, em evento nesta terça-feira, 21, em Guarulhos, com candidatos a deputado do PDT e com o postulante ao governo paulista do partido, Marcelo Cândido. "Isso (de ser favorável à reforma trabalhista) foram vocês (jornalistas) que disseram."

Em evento na segunda-feira, 20, na capital paulista, Kátia Abreu disse que era um "mito" que Ciro seja contrário à reforma trabalhista. "Ninguém vai fazer uma revolução sobre isso. A gente não vai retroagir na questão do imposto sindical, por exemplo. Mas retroagir em normas que foram aprovadas para o bem, absolutamente", afirmou, após participar de evento da Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes).

"Como ela pode ser favorável se votou contra?", questionou Ciro.

No evento da segunda-feira, Kátia Abreu explicou que votou contra o projeto pela forma como foi feito. "A base de Michel Temer não queria votar a reforma no Senado e só fez quando (Romero) Jucá apresentou os oito pontos. O que a gente quer é discutir mudanças, para início de conversa", disse.