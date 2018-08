'Cirurgia foi um sucesso, graças a Deus', diz mulher de Péricles

21/08/2018 | 12:56



A mulher do cantor Péricles, Lidiane Faria, tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do músico, que passou por uma cirurgia por conta de uma hérnia na região lombar na segunda-feira, 20.

"Gente, o Péricles já está no quarto. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Agora será um período de recuperação para ele voltar firme e forte!", comunicou em seu Instagram.

O recado, que também foi compartilhado no perfil do cantor, ainda agradeceu as "mensagens de carinho" e as "orações" recebidas.