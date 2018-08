Caixas especiais de lápis de cor disponibilizam seis tons de pele

Do Diário do Grande ABC



21/08/2018 | 12:46



Linha especial da Faber-Castell promete tornar seu colorido universo mais inclusivo para seus usuários. Com o objetivo de valorizar a diversidade e reconhecer a individualidade de cada um, a empresa desenvolveu o pacote "Caras & Cores", cujo lançamento no mercado ocorre em setembro.

O diferencial do projeto é a presença de três lápis com seis tons de peles, como cada um dos itens tendo duas pontas diferentes. Caso seja necessário, é possível misturar os tipos para se obter outras colorações.

Segundo os responsáveis pelo novo produto, a ideia surgiu a partir de conversas com educadores, pedagogos e pais, estes últimos entrando em contato e revelando casos sobre a necessidade desse tipo de pluralidade.

Estarão disponíveis duas caixas "Caras & Cores": com 12 lápis (R$ 18,90, em média) e 24 lápis (R$ 39,90, em média), com as seis tonalidades complementando o estojo. Todos os itens são produzidos de maneira ecologicamente positiva, com madeira 100% reflorestada.