Personagens da Turma da Mônica e da DC Comics irão dividir histórias nas HQs

Do Diário do Grande ABC



21/08/2018 | 12:43



A Turma da Mônica e os personagens do universo da DC Comics irão dividir espaço em histórias especiais nos quadrinhos. O projeto nasce de parceria inédita feita entre o cartunista Mauricio de Sousa, a editora Panini e a DC Entertainment, com o acordo tendo sido firmado durante as atividades da 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada em agosto.

Todas as ilustrações de figuras como Superman, Batman, Mulher-Maravilha, Flash, Lanterna Verde e Mulher-Gato passarão por desenhistas da Mauricio de Sousa Produções, ganhando estilo mais cartunesco do que de costume. Já os roteiros serão assinados em conjunto entre a empresa brasileira e a editora norte-americana.

A mistura de Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e companhia com os super-heróis e vilões da DC agitarão edições de seis revistas do grupo a partir de dezembro. Também haverá duas aventuras inéditas nas páginas da coleção "Turma da Mônica Jovem" nas edições de dezembro e janeiro.