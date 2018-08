Ciro sobre Ibope: pesquisa é retrato, mas a vida é filme, não retrato

21/08/2018 | 12:34



O candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, se esquivou nesta terça-feira, 21, de fazer maiores comentários sobre o resultado da pesquisa Ibope divulgada na segunda-feira, 20, à noite, que o mostra em um dos cenários tecnicamente empatado com Marina Silva (Rede), em segundo lugar.

"Nesta e para todas as outras vale o mesmo. Pesquisa é retrato de momento, mas a vida é filme, não retrato", afirmou Ciro, em agenda com candidatos a deputado pelo PDT, em Guarulhos. "O povo brasileiro está gradualmente se ligando na política. É muito justo que o povo olhe a política com muita desconfiança neste momento", disse o candidato.

No cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo mostra Ciro com 9%, em empate técnico com Marina (12%). Jair Bolsonaro (PSL) lidera com 20%. Com o petista na disputa, o pedetista marca 5%.

Ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, não escondeu o entusiasmo com os números. "É bom. Aos pouquinhos a gente chega lá", disse.