Cursos na Capital exploram mercado de trabalho, empreendedorismo e tecnologia

21/08/2018 | 12:36



Jovens que visam investir no futuro nas áreas de empreendedorismo, mercado de trabalho e educação tecnológica podem encontrar apoio nas ações da organização social Junior Achievement São Paulo. Ela disponibiliza cursos gratuito sobre os temas com o objetivo de promover a formação de talentos na área de tecnologia, capacitar empreendedores e acelerar startups de alto impacto social.

As inscrições estão abertas para estudantes com idade entre 15 e 21 anos, sendo necessário que os interessados estejam matriculados no Ensino Médio. Os formulários podem ser encontrados na internet, inclusive na página da JA São Paulo no Facebook.

O projeto, elaborado em parceria com o Facebook, conta com três cursos em datas distintas:

- "O Futuro do Trabalho" (dias 28 de agosto e 11 e 25 de setembro, das 13h às 18h): Apresenta aos alunos as transformações no mercado de trabalho que estamos vivendo. Os alunos poderão utilizar as ferramentas e habilidades exigidas para obter e manter profissão em setores de alto crescimento, dando ênfase as carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática;

- "Conectado Com o Amanhã" (dias 4 e 18 de setembro, das 13h às 18h): possibilita aos alunos momento de reflexão sobre o futuro e a preparação para o mercado de trabalho oferecendo perspectivas de carreiras e informações sobre quais são as competências comportamentais desejadas no mercado de trabalho;

- "Innovation Camp" (dias 25 de agosto e 14 de setembro, das 8h às 17h): projeto direcionado para alunos do Ensino Médio. Durante seu desenvolvimento, o participante tem contato com temas de empreendedorismo, inovação e tecnologia e utiliza conjunto de métodos e ferramentas criativas para analisar situações e gerar soluções adaptáveis para problemas atuais.

As aulas ocorrem na Estação Hack (Avenida Paulista, 1.374), na Capital, com o número de alunos participantes sendo limitado.