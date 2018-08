Em Guarulhos, Ciro estreia campanha na rua no Estado de São Paulo

21/08/2018 | 11:06



O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, participa na manhã desta terça-feira, 21, de caminhada pelo centro de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.

É o primeiro ato nas ruas em São Paulo desde o início oficial da campanha, na quinta-feira passada.

Nas agendas anteriores no Estado, Ciro participou de sabatinas com empresários e do debate da RedeTV!.

No ato, Ciro será acompanhado por militantes do partido, do candidato a deputado federal Sebastião Almeida, ex-prefeito de Guarulhos, do candidato a governador do partido, Marcelo Cândido, e da vice dele, Gleise Sodré.

Enquanto esperam a chegada do candidato, sindicalistas se revezam no microfone. Ora falam contra as reformas do governo de Michel Temer, ora contra o acordo entre a Boeing e a Embraer.