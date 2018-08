Bolsa abre em queda com cautela sobre cenário eleitoral

21/08/2018 | 11:06



O cenário eleitoral nebuloso impõe cautela aos ativos domésticos e a bolsa inicia os negócios desta terça-feira 21, em território negativo, na contramão dos ganhos vistos em Wall Street. Os investidores repercutem desde cedo pesquisa Ibope divulgada da noite de segunda-feira, que mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo preso, segue na liderança, com 37% das intenções de voto. Sem levar em conta a participação do petista na disputa, o deputado federal Jair Bolsonaro torna-se o líder, com 20% dos votos.

Os entrevistados que dizem que votariam com certeza no vice candidato do PT, Fernando Haddad, ou poderiam votar nele, chega a 27%. Isso, na teoria, dá ao ex-prefeito paulistano cacife para disputar o segundo turno das eleições presidenciais.

Às 10h35, o Ibovespa recuava 0,31%, aos 76.092,37 pontos, em meio ao receio de uma eventual polarização entre o PT - seja representado por Lula ou por Haddad - e Bolsonaro no segundo turno da corrida presidencial.