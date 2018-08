BNDES tem tido postura de transparência ampla nas suas ações, diz Dyogo

21/08/2018 | 10:54



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem tido "postura de transparência ampla" nas suas ações, afirmou nesta terça-feira, 21,

o presidente da instituição de fomento, Dyogo Oliveira. Segundo o executivo, a transparência tem como base os valores do funcionário do BNDES, marcado por alto padrão ético, trabalho, compromisso com o serviço público e desenvolvimento do País.

"A parceria com o TCU (Tribunal de Contas da União) tem sido muito importante para os avanços nessa matéria. É um dos bancos de desenvolvimento no mundo que têm postura mais transparente", afirmou Oliveira, ao abrir audiência pública sobre transparência nas ações do BNDES, em parceria com o TCU, no Rio.

A partir das contribuições da audiência pública e de sugestões do TCU, o BNDES atualizará sua plataforma de transparência, na qual são mostradas informações sobre as operações do banco de fomento.