Geração eólica bateu novo recorde horário no domingo, diz Abeeólica

21/08/2018 | 10:46



A geração eólica bateu um novo recorde horário no domingo, 19, alcançando a máxima diária de 8.247 MW às 9h28, permitindo que a fonte atendesse 98% da demanda do Nordeste, segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), compilados pela Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica). Segundo a entidade, no período de 8h às 10h, a geração eólica atendeu a praticamente 100% da demanda do Nordeste.

"Mesmo se considerarmos que aos domingos a demanda por energia é mais baixa, esses porcentuais de atendimento de domingo são muito significativos. Em dias úteis, com demanda mais elevada, já tivemos recordes de geração com atendimento de carga de mais de 70% do Nordeste na média diária. O cenário, portanto, mostra que estamos acumulando recordes de forma consistente, tanto aos finais de semana como nos dias de semana, tanto em médias diárias como em horários específicos. Todos estes recordes, juntos, demonstram a força da energia eólica no Brasil", declarou a presidente da Abeeólica, Elbia Gannoum.

Atualmente, a fonte eólica responde por cerca de 8% da matriz elétrica brasileira, atrás dos 64% das hidrelétricas e dos 9% da biomassa. Mas, tendo em vista os complexos eólicos já contratados e atualmente em construção, a perspectiva é que essa fonte assuma a segunda colocação a partir do ano que vem.