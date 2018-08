Com 'God is a woman', Ariana Grande recria Santa Ceia só com mulheres

21/08/2018 | 10:35



Ariana Grande subiu ao palco no Radio City Music Hall de Nova York na segunda, 20, para apresentar God is a woman (Deus é uma mulher), do álbum recém-lançado Sweetener, durante a cerimônia de apresentação do Video Music Awards (VMA), da MTV. God is a woman é a terceira faixa do novo projeto.

Em abril, a cantora lançou No tears left to cry. Em junho, ela divulgou The light is coming, parceria com a rapper Nicki Minaj. Sweetener chega ao mercado dois anos depois do lançamento do último álbum, Dangerous Woman (2016), que conquistou as paradas de sucesso com singles como Side to side e Into you.

No VMA 2018, colocando um elenco inteiramente feminino, Ariana Grande recriou a famosa cena da obra-prima masculina A Última Ceia, de Leonardo Da Vinci.

Ariana também levou ao palco as mulheres mais importantes da vida dela: a mãe e a avó, a 'Nonna' Marjorie. A canção God is a woman é a favorita da avó da estrela. E a mãe da cantora, Joan Grande, apoia a teoria da filha e acredita que Deus é uma mulher, como publicou na página oficial no Twitter.