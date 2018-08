Irmã de Demi Lovato faz homenagem no aniversário da cantora

21/08/2018 | 10:29



Demi Lovato completou 26 anos na segunda-feira, 20, e recebeu muitas homenagens de fãs, amigos e familiares. A cantora, que se trata em uma clínica de reabilitação após sofrer uma overdose há quase um mês, foi presenteada com uma mensagem emocionante da irmã mais nova, Madison de La Garza, no Instagram: "Sou muito, muito grata por poder desejar a ela um feliz aniversário", declarou.

No texto, que acompanha uma foto de quando as duas ainda eram crianças, Maddie agradece pela irmã ainda estar viva e lembra as coisas engraçadas que Demi faz e que a torna tão especial.