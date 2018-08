Durante VMA, Madonna conta como Aretha Franklin impulsionou sua carreira

21/08/2018 | 10:26



Madonna surgiu no palco do VMA 2018 da MTV para entregar o principal prêmio da noite, de Melhor Clipe. Porém, a participação dela foi além. A rainha do pop completou 60 anos de idade no dia em que Aretha Franklin morreu, em 16 de agosto.

Durante a cerimônia em Nova York na noite de segunda-feira, 20, a cantora fez um longo discurso contando como a diva do soul impulsionou a carreira dela, indiretamente. No passado, Madonna teria sido recusada para ser backing vocal de Aretha, mas executivos franceses teriam dado uma chance à rainha pop para trabalhar com Giorgio Moroder,

Em 1984, Madonna se apresentou com Like a Virgin na primeira edição do VMA: "Perdi meu sapato e disfarcei na performance. Meu agente disse que aquilo seria meu fim. Bem, veja onde estou hoje", declarou a estrela, arrancando suspiros e aplausos da plateia.

Madonna entregou o prêmio de Melhor Clipe do Ano a Camila Cabello, por Havana. A cantora cubana abraçou e fez reverência à rainha do pop. Os fãs de ambas foram à loucura.