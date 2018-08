Sthefany Brito faz microcirurgia e diminui gengivas antes de mudar sorriso

21/08/2018 | 10:15



Os famosos são craques na hora de falarem sobre tratamentos, truques e dicas de beleza, afinal, eles trabalham na maior parte do tempo com a própria imagem e precisam estar em dia quanto a saúde do corpo, e também dos dentes, como mostrou a atriz Sthefany Brito.

Através de seu Instagram Stories, ela contou que passou por uma microcirurgia para melhorar seu sorriso e admitiu que usa lentes de contato dental há anos:

- Já tenho lentes nos dentes há muitos anos, mas não estava muito feliz com elas, acho que posso melhorar a cor e um monte de coisas. Passei por uma microcirurgia e tiramos um pouco de gengiva. Não senti absolutamente nada, só a picadinha da anestesia.

O procedimento foi feito com a dentista Gabrielle Freire, no Rio de Janeiro, e a doutora explicou que o objetivo era deixar os dentes mais simétricos. Sthefany ainda defendeu o uso de tratamentos estéticos:

- Quando uma coisa te incomoda, só você sabe o quanto incomoda. Pode parecer pequena e fútil para outras pessoas, mas só você sabe o que é melhor para você.