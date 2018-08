Forças de segurança fazem segundo dia de operação em favelas do Rio

21/08/2018 | 08:42



As Forças de Segurança que atuam no Estado do Rio realizam nesta terça-feira, 21, o segundo dia de operação nos complexos de favelas do Alemão, da Maré e da Penha, na zona norte do Rio. A ação acontece um dia depois em que sete pessoas, incluindo dois militares, morreram em confrontos na região.

Ainda não há informações sobre o efetivo que atua nesta terça. Na segunda-feira, 4.200 homens das Forças Armadas e mais de 70 policiais militares, além de agentes da polícia civil, atuaram na ação dos morros cariocas.

A operação na segunda-feira registrou as duas primeiras mortes de militares desde o início da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. O cabo Fabiano de Oliveira Santos morreu pela manhã após ter sido baleado no ombro. No fim da tarde, o soldado João Viktor da Silva foi morto após ser atingido na cabeça.