Modelos criticam Kendall Jenner após comentário em entrevista

21/08/2018 | 08:27



Kendall Jenner sempre foi muito criticada pelas pessoas da indústria da moda. Aos 22 anos, ela é a modelo mais bem paga do mundo, já trabalhou para as principais marcas do mercado, como Chanel, Fendi e Versace e já estampou as capas das principais revistas de moda do mundo.

Porém, muitos dizem que o seu sucesso está diretamente relacionado à fama de sua família, as Kardashians, e seus 94 milhões de seguidores no Instagram - e não ao seu talento como modelo.

Para edição de 10 anos da Love Magazine, da qual é uma das capas, Kendall explicou o motivo de não participar de todas as semanas de moda, o que acabou irritando muitas modelos.

"Desde o começo, sempre fui muito seletiva com meus trabalhos. Nunca fui uma dessas garotas que fazem 30 desfiles por temporada, ou o que quer que seja que elas façam. Mais poder a elas", disse. "Mas eu tenho um milhão de trabalhos, não só desfiles. Toda aquela combinação estava me sobrecarregando e comecei a surtar, precisei tomar um fôlego."