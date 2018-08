Eletrobras apresenta edital de leilão de venda de participação em SPEs

21/08/2018 | 07:45



A Eletrobras informa que na segunda-feira, 20, a diretoria executiva aprovou o edital do leilão de venda em Sociedades de Propósito Específico (SPEs), marcado para dia 27 de setembro, às 10h, na B3.

Serão 71 participações em 18 lotes, cujo edital está disponível no site da companhia. A Eletrobras contratou o banco Credit Suisse para assessorar a venda das participações societárias. Na mesma operação, o BTG Pactual havia participado na fase de avaliação das SPEs.

Do total, oito lotes serão compostos por 59 SPEs de geração eólica, com 1.605 MW de capacidade instalada, e dez lotes de transmissão de energia elétrica, com cerca de 2.910 km de extensão de linhas de transmissão e 3.505 MVA em capacidade de transformação.

"Tal operação tem por objetivo permitir que a Eletrobras e suas controladas reduzam sua alavancagem financeira, reduzindo seus indicadores de Dívida Líquida/Ebitda à patamares usualmente praticados pelo mercado", diz o comunicado divulgado nesta manhã de terça-feira, 21.