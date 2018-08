Doria está na frente em pesquisa Ibope

Raphael Rocha



21/08/2018 | 07:48



O ex-prefeito da Capital João Doria (PSDB) lidera a corrida ao governo do Estado de São Paulo. Ele foi citado por 20% dos entrevistados, enquanto o presidente licenciado da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (MDB), foi lembrado por 18%. Realizada pelo Ibope, a pedido da TV Globo e do jornal O Estado de S.Paulo, foi a primeira sondagem eleitoral desde a homologação das candidaturas ao Palácio dos Bandeirantes.

As intenções de voto do tucano e do emedebista mostram que ambos polarizam a disputa para comandar o Estado mais rico do País. Pela margem de erro, ambos estão tecnicamente empatados.

O terceiro colocado no levantamento é o atual governador de São Paulo, Márcio França (PSB), candidato à reeleição. O socialista foi citado por 5% dos entrevistados. Ele está empatado tecnicamente com o ex-prefeito de São Bernardo e postulante do PT ao Estado, Luiz Marinho, lembrada por 4%.

Major Costa e Silva (DC) alcançou 3%. Professora Lisete Arelaro (Psol) teve 2%. O ex-prefeito de Suzano Marcelo Candido (PDT), Claudio Fernando (PMN), Rodrigo Tavares (PRTB) e Toninho Ferreira (PSTU) possuem 1% cada. Edson Dorta (PCO) e Rogerio Chequer (Novo) não pontuaram. Brancos e nulos somam 29%, enquanto outros 15% não souberam ou não responderam.

O Ibope também divulgou o levantamento espontâneo, quando o entrevistado responde em quem vai votar sem ter acesso à cartela com os nomes dos postulantes. Nesse estrato, Doria também lidera, com 5%. Skaf tem 4%, França possui 2% e Marinho contabiliza 1%. Os demais não pontuaram, enquanto brancos e nulos chegam a 27% – não sabem ou não responderam somaram 56%.



REJEIÇÃO

O levantamento mensurou o nível de rejeição dos candidatos ao governo de São Paulo. Doria também lidera esse quesito. Ao todo, 35% dos entrevistados disseram que não votarão no ex-prefeito da Capital.

Na sequência aparece Skaf, com 23% de rejeição. Marinho tem 14% e França, 11%, mesmo índice de Toninho Ferreira. Major Costa e Silva foi rejeitado por 10%. Candido e Tavares foram criticados por 9%, Dorta, Chequer e Lisete foram questionados por 8%, enquanto Claudio Fernando foi citado por 7%.

O Ibope ouviu 1.204 eleitores, entre sexta-feira e domingo, em todas as regiões do Estado. A margem de erro é de três pontos percentuais. O estudo está registrado sob número SP-00450/2018 no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).