Vanelli deixa órfãos aliados do governo

21/08/2018 | 07:44



A desistência de Vanelli Damo (PRB) em ser candidata a deputada federal pegou o governo da mãe, Alaíde Damo (MDB), de surpresa. Isso porque a administração interina de Mauá trabalhava pelo apoio maciço de apoiadores da gestão à campanha de Vanelli. Tanto que a prefeita em exercício havia autorizado lideranças a defenderem quem bem entendessem para deputado estadual, desde que a candidatura de Vanelli a federal fosse prioridade. Com a saída da irmã gêmea de Vanessa Damo (MDB) da corrida eleitoral, secretários e lideranças que orbitam no governo de Alaíde ficaram órfãos. Do mesmo modo, o fato fez intensificar a procura de postulantes à Câmara Federal por nomes da política mauaense.

Coordenação

Governador de São Paulo e candidato à reeleição, Márcio França (PSB) escolheu três prefeitos do Grande ABC para coordenação da campanha na região: Lauro Michels (PV), de Diadema, Adler Kiko Teixeira (PSB), de Ribeirão Pires, e Gabriel Maranhão (sem partido), de Rio Grande da Serra. Além deles, o vereador Célio Boi (PSB) vai cuidar do projeto eleitoral em Diadema. O deputado federal Alex Manente (PPS), de São Bernardo, também ficará responsável pela campanha.

Resposta

Deputado estadual por Santo André, Luiz Turco (PT) encaminhou nota à coluna para garantir que não está em discussão, dentro ou fora do PT, a eleição de 2020. Turco também assegurou não ter ouvido manifestação de militantes durante atividade da campanha a governador de Luiz Marinho (PT), na semana passada. Apesar de ele dizer que não escutou, filiados bradaram em alto e bom som o nome do petista para representar o partido na eleição de daqui dois anos.

Escolhida

Ex-gestora do Cajuv (Coordenação da Juventude), de São Bernardo, Mariana Perin (PV) integra o grupo que coordena a campanha a presidente da República da ex-senadora Marina Silva (Rede). O PV indicou o vice de Marina – Eduardo Jorge. Filha da militante Vera Motta, do PV de São Bernardo, Mariana Perin causou polêmica em 2014, quando, a despeito de Eduardo Jorge ser presidenciável de sua sigla, ela declarou voto em Dilma Rousseff (PT).

Candidatura

Presidente licenciado da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, Oséias Francisco da Silva oficializou sua candidatura a deputado federal pelo Pros. Será a primeira vez que ele concorrerá a um cargo público. Natural de Diadema, ele aposta suas fichas em sua forte relação junto a classe de agentes de segurança da região. “Houve uma pressão grande da categoria por um candidato que representasse a GCM no Congresso Nacional”, afirma. Ele é o 134º candidato a deputado com reduto no Grande ABC.

Cidadão andreense

Prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) recebe título de cidadão andreense em cerimônia realizada amanhã, às 19h, na Câmara de Santo André. A honraria foi proposta pelo vereador Pedrinho Botaro (PSDB). Ex-deputado federal, Bruno Covas é neto do ex-governador Mario Covas e foi vice de João Doria (PSDB) na eleição de 2016. Ele assumiu o comando do Executivo paulistano em abril, com a denúncia de Doria, atual candidato do tucanato ao governo do Estado neste ano.

Apoios

Vereador de Mauá, Manoel Lopes (DEM) revelou seus apoios na eleição deste ano. Para deputado estadual, vai votar no parlamentar Chiquinho do Zaíra (Avante). Para federal, seu apoio será para Geninho Zuliani (DEM), ex-prefeito de Olímpia, cidade da região de São José do Rio Preto – o democrata é o sucessor do espólio eleitoral de Rodrigo Garcia (DEM), candidato a vice-governador. Manoel, porém, está vacinado sobre o fato de apoiar um “forasteiro”. “O Geninho nasceu em Ribeirão Pires. Portanto, é do Grande ABC.”