Trio se une após ação de Parra pela presidência

Raphael Rocha



21/08/2018 | 07:29



Uma semana depois de o vereador Edison Parra (PSB), de São Caetano, dar início às movimentações nos bastidores para tentar se viabilizar como presidente da Câmara, mesmo sem consentimento do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), os parlamentares Pio Mielo (MDB), também mandatário do Legislativo, Tite Campanella (PPS), atual líder do governo na Casa, e Eduardo Vidoski (PSDB), irmão do vice-prefeito Beto Vidoski (PSDB), anunciaram união de forças no Parlamento.

O trio evitou falar que a junção tenha foco no pleito para o comando da Casa e garantiu que o elo serve como “tripé” de sustentação de Auricchio no Legislativo. Entretanto, indica que o movimento de Parra, que conversou com parte da base governista e com vereadores de oposição, desagradou setores da Câmara e até mesmo do Executivo.

Pio argumentou que, por ser presidente da Câmara e Tite o líder do governo, houve “sinergia” entre eles. “Nos aproximamos, dialogamos para pautar os projetos do prefeito e defendemos os programas essenciais para a melhoria da gestão pública do município. Tite exerce papel fundamental no cotidiano da Casa, é líder leal e de espírito público”. O elogio é retribuído pelo popular-socialista. “Tem dinamismo, está sempre atento ao cenário político e defende São Caetano. É, na minha opinião, grata surpresa frente à presidência da Câmara.”

Em sua fala, Eduardo alfinetou os políticos que trabalham com “vaidades pessoais”. “A cidade está vencendo uma das maiores crises financeiras da história. Para alavancarmos o desenvolvimento de São Caetano, foi preciso pensar em ações de interesse público e sem vaidades individuais.”