PT expulsa vereador que votou a favor de mudança na taxa do lixo

Daniel Tossato



21/08/2018 | 07:26



O PT decidiu expulsar o vereador Marcelo Cabeleireiro alegando que o parlamentar votou a favor de alterações na taxa do lixo em Rio Grande da Serra – votação essa que aconteceu no fim do ano passado.

Segundo o diretório municipal, Marcelo já estava na mira por não acatar das determinações do partido por diversas vezes. A decisão foi tomada em reunião realizada na noite de sábado.

O presidente da sigla na cidade, José Allmeida Freire, comentou que o vereador contrariou orientações da legenda para votar contra textos apresentados pelo governo de Gabriel Maranhão (sem partido), entre eles as mudanças na cobrança taxa do lixo – que geraram forte resistência popular. “Ele estava atuando mais como um político que jogava contra a própria sigla. Sempre apoiava as ações do prefeito”, disse Allmeida.

O petista revelou que o fato de o vereador apoiar a dobrada formada pelo deputado federal Alex Manente (PPS) e Thiago Auricchio (PR) a deputado estadual pesou na decisão do diretório – a dupla é sustentada pelo governo Maranhão.

A nota oficial emitida pela executiva elenca outros os projetos em que o vereador teria desrespeitado o partido. “ Ele votou a favor da criação de férias para os vereadores, votou a favor da criação de 13º salário, votou a favor da criação da taxa do lixo (na verdade, o tributo existe 1982), votou a favor das contas do prefeito que fora apontadas como irregulares pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e apoia a candidatos que não são do Partido dos Trabalhadores”, diz a nota.

Marcelo, por sua vez, discorreu que ficou sabendo da expulsão apenas por terceiros. “Votei com o governo porque acreditava estar fazendo o melhor pela cidade. O PT tem mania de votar sempre nervoso e sem pensar”, criticou o vereador.



TAXA DO LIXO

A gestão Maranhão admitiu pela primeira vez que estuda utilizar limitador na cobrança da taxa do lixo no município, acatando requerimento da base governista na Câmara. Com a sugestão, o prefeito colocaria um teto para ser votado na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) neste ano, para começar a valer apenas em 2019.

Segundo apurou o Diário, o prefeito também cogita retirar a cobrança da taxa de conservação da cidade.