Acigabc completa 30 anos de atuação

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



21/08/2018 | 07:17



A Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras de Condomínios do Grande ABC) completou 30 anos de atuação no setor imobiliário da região em 26 de julho. Com o objetivo de buscar o fortalecimento do mercado imobiliário regional, a entidade é destaque na discussão de pleitos do setor, como políticas, programas e legislações, e também no levantamento de dados do ramo no Grande ABC.

O presidente da Acigabc, Marcus Vinícius Santaguita, destacou que, dessa forma, a associação consegue uma mobilização maior para o debate de temas relevantes. “Somos uma entidade de bastante prestígio e praticamente sempre participamos de debates sobre as leis de zoneamento dos municípios, o plano gestor, ou seja, em todo debate com o poder público a Acigabc tem voz ativa e, na maioria das vezes, chega a um consenso”, afirmou.

Atualmente, a entidade possui cerca de 120 empresas do setor da construção civil da região como associadas. “Damos suporte por meio de palestras e cursos de qualificação para funcionários de condomínios, por exemplo. Temos uma pesquisa periódica que é um serviço e serve de referência para a empresa que acompanha mercado, para consumidores e futuros orçamentos também”, assinalou o presidente.

Segundo Santaguita, hoje o segmento tem muitas adversidades, já que o mercado está dinâmico e tenta se recuperar da crise. “São desafios que devem continuar a acontecer. O público consumidor muda muito rápido e temos novos padrões de consumo, com o desafio de fazer empreendimentos imobiliários em harmonia com urbanismo na cidade, por exemplo. Também temos que continuar a atuar na questão dos distratos, e acreditamos que o Senado volte a atuar nessa discussão.”