Oportunidades na área contábil

Lucas Nogueira

Diretor de recrutamento da Robert Half



21/08/2018 | 07:23



1) Como está o mercado para o profissional de contabilidade?

Por ser uma área estratégica dentro das companhias, esse é um mercado que sempre tem oportunidades de trabalho. Quando a economia vai bem, a tendência é que as empresas expandam os negócios. Quando o momento é de desaquecimento, esse profissional é crucial para apresentar soluções e reestruturações que resultem na otimização dos recursos.

2) Quais áreas têm mais oportunidade?

Todos os setores da economia demandam esse tipo de profissional, então existe um campo vasto de boas oportunidades de trabalho. Porém, tenho visto uma procura relevante por esses profissionais em organizações voltadas para o agronegócio, à exportação, ao setor farmacêutico, à indústria da beleza e à tecnologia. Uma orientação é buscar colocação em uma área que tenha mais a ver com o seu perfil. Por exemplo, se prefere uma empresa menos formal, vá para o campo das startups.

3) Sou recém-formado em contabilidade, qual perfil de profissional que o mercado mais busca na área?

É uma área que o perfil demandado mudou consideravelmente. Agora, as empresas não buscam apenas um profissional técnico. Hoje, ele tem de ser multitarefa, ter foco em resultados e habilidade de negociação e comunicação, além de amplo conhecimento do negócio para entender quais ações podem gerar otimização dos recursos. Então, está em vantagem um profissional que seja capaz de pensar no negócio como um todo, que tenha uma visão consultiva e pense estrategicamente.

4) Quais habilidades técnicas e cursos de aperfeiçoamento você indica para conseguir um bom emprego?

Além dos conhecimentos técnicos de IFRS (na sigla em inglês, normas internacionais da contabilidade) e do CRC (Conselho Regional de Contabilidade), o mercado tem solicitado nível avançado do inglês, principalmente para oportunidades em empresas multinacionais.

5) Quais cargos dentro da área contábil tem as melhores expectativas para o mercado?

De acordo com o Guia Salarial 2018 da Robert Half, os cargos em alta são os de analista contábil/fiscal sênior e analista de planejamento/controladoria.