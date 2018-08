Ibope/Estadão/TV Globo: Marina, Bolsonaro e Ciro empatam no Nordeste

20/08/2018 | 21:25



Em um cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pela Presidência, os candidatos Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL) e Ciro Gomes (PDT) empatam tecnicamente na preferência do eleitorado do Nordeste, mostra pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada nesta segunda-feira, 20. Nas demais regiões do País, o candidato do PSL lidera o cenário de forma isolada.

No Nordeste, 17% declaram votar em Marina Silva no cenário sem Lula. Entre os eleitores, 14% dizem ter preferência por Ciro Gomes e 13% declaram voto em Bolsonaro. Considerando a margem de erro da pesquisa, de dois pontos porcentuais, os três presidenciáveis estão tecnicamente empatados na região.

Fernando Haddad, candidato a vice e possível substituto de Lula na eleição, tem 5% das intenções de voto no Nordeste. O ex-presidente por sua vez, quando é apresentado como candidato, registra 60% da preferência do eleitorado na região. Geraldo Alckmin (PSDB) tem 4% das declarações de voto no cenário sem Lula.

No Sudeste, Jair Bolsonaro lidera a pesquisa com 21% das intenções de voto quando o candidato do PT é Fernando Haddad. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, registra 11% na região que integra o Estado em que foi governador, empatado com Marina Silva, que também tem 11%. Ciro Gomes aparece na sequência, preferido por 7% do eleitorado do Sudeste. Haddad tem 4% no cenário.

Na região Sul, Jair Bolsonaro é citado como destinatário do voto de 20% dos eleitores, seguido por Alvaro Dias (Podemos), com 12%. Na sequência, estão Ciro Gomes (8%), Marina (8%) e Haddad (3%).

Nas regiões Norte e Centro-Oeste , 30% declaram voto em Bolsonaro, enquanto que 15% dizem preferir Marina Silva. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin aparecem com 5%, enquanto Haddad é citado por 1% do eleitorado nas duas regiões somadas.

O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 142 municípios de 17 a 19 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01665/2018.