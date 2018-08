Ibope/PE: Câmara tem 27%; Monteiro, 21%; Ana Alves e Julio Lossio, 3% cada

20/08/2018 | 21:21



O candidato a governador de Pernambuco Paulo Câmara (PSB) aparece com 27% das intenções de voto, mostra pesquisa divulgada na noite desta segunda-feira, 20, pela TV Globo, G1 e Jornal do Commercio. O candidato Armando Monteiro (PTB) está com 21%. Como a margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, Câmara e Monteiro estão tecnicamente empatados.

Os candidatos Ana Patrícia Alves (PCO) e Julio Lossio (Rede) têm 3% cada. Maurício Rands (Pros) e Simone Fontana (PSTU) aparecem com 2% cada um. Dani Portela (PSOL) tem 1%. Votos em branco e nulos somam 32% e não sabem ou não responderam 8% dos eleitores entrevistados.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo Jornal do Commercio. É o primeiro levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral.

Foram ouvidos 1.204 eleitores de todas as regiões de Pernambuco entre 17 e 19 de agosto. Os registros na Justiça eleitoral são: TRE PE-00006/2018 e TSE BR-09085/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, o resultado foi o seguinte:

Paulo Câmara (PSB): 9%

Armando Monteiro (PTB): 5%

Ana Patrícia Alves (PCO): 0%

Julio Lossio (Rede): 0%

Maurício Rands (PROS): 0%

Dani Portela (PSOL): -

Simone Fontana (PSTU): -

Outros: 3%

Em branco/nulos: 29%

Não sabe/não respondeu: 53%

Rejeição

O Ibope também pesquisou a taxa de rejeição. Neste quesito, Paulo Câmara é o mais rejeitado, com 43%. Armando Monteiro aparece com 27% de rejeição. Dani Portela vem com 18%, assim com Julio Lossio. Ana Patrícia Alves, Maurício Rands e Simone Fontana são rejeitados por 17%. Poderiam votar em todos os candidatos 3% dos entrevistados.