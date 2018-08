Claudio Bravo rompe tendão do pé esquerdo e desfalca o Manchester City

20/08/2018 | 21:07



O goleiro chileno Claudio Bravo, de 35 anos, rompeu nesta segunda-feira o tendão do pé esquerdo durante treino do Manchester City. O clube emitiu comunicado para informar que a lesão foi confirmada após exames realizados durante a tarde.

De acordo com a nota, o jogador viajará para Barcelona onde realizará novos exames para saber qual será o tempo de recuperação. "Todos do Manchester City desejam ao Claudio uma recuperação rápida", finalizou a mensagem.

Bravo foi contratado junto ao Barcelona em 2016, mas na última temporada ele perdeu espaço com a chegada do goleiro brasileiro Ederson. Com isso, o chileno passou a ser utilizado apenas em jogos menores, quando o técnico Pep Guardiola optava por preservar os titulares.

A lesão de Bravo abre espaço para Daniel Grimshaw, de 20 anos. Ele é o outro goleiro do elenco profissional do Manchester City. Veio das categorias de base e ainda não entrou em campo na equipe principal.

Após receber a confirmação da lesão, Bravo escreveu nas redes sociais: "Não importa o que aconteça, ou o quão ruim pareça que as coisas estão hoje, a vida continua e amanhã certamente estará tudo melhor", postou.