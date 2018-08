Mortes no trânsito caem 30% na região

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



20/08/2018 | 20:49



O número de mortes no trânsito da região teve queda de 30% em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), divulgados hoje, apontam total de 14 óbitos no período, ante 20 em 2017.

Segundo o levantamento, pedestres e motociclistas, com cinco óbitos cada, seguem sendo as principais vítimas do sistema viário da região. Das vítimas fatais, dez eram homens, o que representa 71,4% dos óbitos.

Um terço dos acidentes de trânsito com vítimas fatais na região ocorreram no domingo, data com maior índice de ocorrências. Ao todo, foram quatro casos em julho.

O levantamento aponta ainda que os acidentes, em sua maioria, ocorrem no período noturno (entre 18h e 24h). Ao todo, cinco ocorrências registradas no mês passado possuem este perfil.